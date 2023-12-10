رئيس جامعة حلوان والطلاب وأعضاء المجلس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بصوته فى الساعات الأولى من بداية ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنة محمد علي محجوب بمجمع مدارس بركن حلوان.

أدلى أعضاء مجلس الجامعة وإدارة الجامعة والطلاب المغتربين بأصواتهم فى ذات اللجنة، حيث حرصت قيادات الجامعة على تصدير صورة حضارية من خلال المشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة، حيث وفرت جامعة حلوان كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل الطلاب والإداريين إلى لجنة الاقتراع؛ تيسيرًا عليهم في المشاركة.

حضور قوي ولافت للسيدات والشباب.. لجان حلوان تتزين بأعلام مصر والاطفال يشاركون



شهدت الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية إقبالا كبيرا في مدارس حلوان ، حيث كان للشباب والنساء دور كبير.

كما ظهر العديد من الأطفال الذين حرصوا على المشاركة مع أهاليهم خلال العرس الانتخابي والذي يشهد حاليا إقبالا غير مسبوق.

قام اللواء حسام طوبار رئيس حي حلــــــــــــوان وجميع الاجهزة المعنية بالمرور والمتابعة على اللجان الانتخابية بنطاق حي حلــــــــــــوان لتأكد من انتظام العملية الانتخابية والتأكد من حضور القضاه والتأكد على عدم وجود أى مخلفات أو قمامة أو اشغالات او أى معوقات تعوق العملية الانتخابية أمام المقرات.

الانتخابات الرئاسية:

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.