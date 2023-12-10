رئيس حزب "المصريين" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بصوته داخل لجنة مدرسة منارة القاهرة الثانوية بمدينة نصر في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إنه أعطى صوته للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتعمير التي شهدناها في عهده، فضلا عن مواجهة التحديات الكبرى المحيطة بالمنطقة ككل.

وناشد رئيس حزب "المصريين"، جموع المواطنين النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده الدولة في الانتخابات الرئاسية من أجل مواجهة شتى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في محيطها الإقليمي.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر انطلقت صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.