عقب انتهاء الراحة.. توافد الناخبين على لجان الاقتراع بالدقهلية

استمر توافد المواطنين بالدقهلية علي اللجان الانتخابية للإدلاء باصواتهم بأنحاء المحافظة ويستمر التصويت حتي التاسعة مساء، وقد بدت مشاركات واسعة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكافة فئات المجتمع الدقهلاوي في التصويت باللجان الانتخابية بنطاق المحافظة والتي انتظمت اعمال التصويت بها من الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر حتي التاسعة من مساء ذات اليوم.

وأكد الدكتور " ايمن مختار" محافظ الدقهلية، أن توافد المواطنين والنزول للتصويت بلجان التصويت بمثابة رسالة للعالم برغبة المصريين في استقرار الوطن، مشيرا ان العالم يتابع عن كثب مدي مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية ليؤكدوا عظمة إنتماءهم للوطن من خلال ممارسة حقهم الدستوري حفاظا علي مقدرات الوطن ومكتسباته.

وأوضح " مختار"، أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119مغترب.

وقال "مختار"، إن اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة تم تجهيزها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت وموضحا ان هناك جهودا مكثفة بتعاون كافة الاجهزة التنفيذية والامنية للتصدي لأي مشكلات طارئة فورا مؤكدا علي المتابعة المستمرة لسير الانتخابات بجميع اللجان علي مستوي المحافظة لازالة اي معوقات والتعامل معها فورا..

وأشار " مختار"، إلى أن الانتخابات الرئاسية التي بدأت في تمام التاسعة صباح اليوم ، تشهد إقبالا مكثفا من المواطنين للادلاء باصواتهم في جميع اللجان بأنحاء المحافظة ، مؤكدا أن احتشاد المواطنين وإقبالهم على الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم حفاظا على حقهم الدستوري ، تعطي رسالة واضحة للعالم أجمع على وحدة الشعب المصري وإصراره على استقرار بلاده وتقدمها ورسالة أهم بأمن وأمان مصر.

وأضاف أن تلك المشاركات تعد تظاهرات واضحة فى حب مصر مشيدا بمشاركات كافة طوائف المجتمع الدقهلاوي في المقدمة المرأة وكبار السن والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة مما يعكس الوعى والادراك التام من جانب كافة فئات الشعب المصرى بالقضية المصريه..



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