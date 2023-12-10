لفته إنسانية.. محافظ أسيوط يصطحب مسنة ويساعدها للوصول إلى اللجنة الانتخابية| فيديو

عرضت فضائية TEN لفتة إنسانية لمحافظ أسيوط وهو يصطحب مسنة ويساعدها للوصول إلى لجنتها الانتخابية، والمشاركة في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، حيث قام باصطحابها بداية من باب اللجنة وصولا إلى الداخل.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.