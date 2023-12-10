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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمد عادل حسني: مشاركة كل فئات المجتمع بالانتخابات الرئاسية رسالة حب للوطن

محمد عادل حسني
محمد عادل حسني

قال محمد عادل حسني أمين حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس الاحساس الشعبي والوعي الكبير لدي مختلف فئات المجتمع بأهمية الحفاظ علي مكتسبات الأمن والاستقرار والقناعة بأهمية استمرار البناء والتنمية بالرغم من التحديات الصعبة علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي نتيجة الظروف الإقليمية والدولية والاثار الضاغطة علي الاقتصاديات الناشئة والدول النامية ومن بينها مصر.

وقال محمد عادل حسني ان قناعاتنا الراسخة بما تواجهه مصر من تحديات وضغوطات غير مسبوقة يتطلب منا التكاتف والتلاحم في هذه الفترة المحورية في تاريخ مصر الحديث، منوها بأن حرص المجتمع علي المشاركة من مختلف الاعمار والاقاليم سيكون له اثار إيجابية علي كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية .

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وقال: أنا سعيد بما رأيته من مشاركة كبيرة من الشباب والمرأة وذوي الهمم  والرجال والشيوخ الامر الذي يعطي رسالة بأننا علي قلب رجل واحد ونقف صفا واحدا حبا في وطننا واستقراره والحفاظ علي أمنه ومستقبله

واكد ان المشاركة بهذا التنوع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأن المصريين شعب واعي ومتحضر يقوم بواجباته الدستورية مهما واجه من ضغوط وصعوبات .

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وقال: "أتوجه بكل الشكر والتقدير والاحترام لكل من شارك من هذا الاستحقاق الدستوري الكبير ومتفائل بالمستقبل وبأن القادم أفضل لمصر المحروسة باذن الله".

محمد عادل حسني أمين حزب مستقبل وطن أول أيام الانتخابات الرئاسية لاقتصاديات الناشئة مصر

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