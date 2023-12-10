التنسيقية: احتشاد كبير في كل محافظات الجمهورية ومشاركة متميزة للمرأة والشباب

تتابع غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سير العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤م، وقد أعدت التنسيقية كافة الجهود من أعضاءها وفريق كبير من المتطوعين المتابعين بلغ نحو ٢٠ ألف متطوع ، وذلك فضلًا عن التنسيق المستمر مع عدد من غرف العمليات لعدة كيانات أخرى، كما جهزت التنسيقية غرفة عمليات مركزية، وغرفة عمليات للمتابعة الإعلامية، لتغطي التنسيقية من خلال منظومتها كافة المحافظات و اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية.

وقد رصدنا عبر متابعينا كثافة التصويت واحتشاد المصريين منذ الساعة التاسعة صباحًا وقبلها أمام كافة اللجان الفرعية مما أوضح مشاركة واسعة للمرأة والشباب بشكلٍ خاص .

وقد رصدنا كذلك عبر متابعينا انتظام سير العملية الانتخابية وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفتحت كافة اللجان في موعدها في تمام التاسعة صباحًا إلا من بعض التأخيرات الطفيفة في بعض اللجان وتم انتظام سير العملية الانتخابية.

وتُجرى العملية الانتخابية بمتابعة كبيرة من المنظمات الدولية والسفارات ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية، وبتغطية إعلامية واسعة تشمل كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، لضمان مزيد من الشفافية والنزاهة.

وقد رصدنا توافر كافة الضمانات في جميع اللجان، حيث توافر ساتر في كافة اللجان ليدلي الناخب بصوته خلفه دون اطلاع أحد على تصويته، وكذلك عدم وجود أي توجيه لانتخاب أي من المرشحين وأن كافة اللجان تطبق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.