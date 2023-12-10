جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة مصابيه منذ بدء الهجوم البري على غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حوالي 600 جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بدء الغزو البري في 27 أكتوبر، مضيفًا أنه تم إنقاذهم من قطاع غزة في حوالي 300 عملية إجلاء بطائرات مروحية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إجمالي ما يقرب من 1600 جندي أصيبوا بجروح منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، وفقًا للأرقام المنشورة.

وأمس، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن أن حرب غزة تسببت بإصابة أكثر من 5 آلاف عسكري إسرائيلي، بينهم أكثر من 2000 صنفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم "معاقين"، فيما يتلقى نحو ألف عسكري نظامي آخر العلاج.

وقالت رئيسة قسم إعادة التأهيل في جيس الاحتلال الإسرائيلي ليمور لوريا: "لم نمر من قبل بأي شيء من هذا القبيل، فأكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون إصابات خطيرة في الذراعين والساقين، بما في ذلك تلك التي تتطلب بتر الأطراف".

وأضافت أن "حوالي 12% من المصابين العسكريين الإسرائيليين يعانون إصابات داخلية، في الطحال والكلى، وتمزق الأعضاء الداخلية، وهناك أيضاً إصابات في الرأس والعين، وحوالي 7% منهم مرضى نفسيون، وهو رقم نعرف أنه سيقفز بصورة جنونية، لا سيما مع فرضية أن كل شخص مصاب بجسده هو أيضا مصاب نفسيا، وكذلك لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائماً بعد أشهر أو أكثر من الحرب".