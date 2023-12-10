عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة مصابيه منذ بدء الهجوم البري على غزة

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حوالي 600 جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بدء الغزو البري في 27 أكتوبر، مضيفًا أنه تم إنقاذهم من قطاع غزة في حوالي 300 عملية إجلاء بطائرات مروحية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إجمالي ما يقرب من 1600 جندي أصيبوا بجروح منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، وفقًا للأرقام المنشورة.

وأمس، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن أن حرب غزة تسببت بإصابة أكثر من 5 آلاف عسكري إسرائيلي، بينهم أكثر من 2000 صنفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم "معاقين"، فيما يتلقى نحو ألف عسكري نظامي آخر العلاج.

 وقالت رئيسة قسم إعادة التأهيل في جيس الاحتلال الإسرائيلي ليمور لوريا: "لم نمر من قبل بأي شيء من هذا القبيل، فأكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون إصابات خطيرة في الذراعين والساقين، بما في ذلك تلك التي تتطلب بتر الأطراف". 

بلينكن يناقش مع نظيره التركي الصراع بين إسرائيل وحماس

إيران تتهم دبلوماسيًا سويديًا محتجزًا لديها بالتآمر مع إسرائيل

وأضافت أن "حوالي 12% من المصابين العسكريين الإسرائيليين يعانون إصابات داخلية، في الطحال والكلى، وتمزق الأعضاء الداخلية، وهناك أيضاً إصابات في الرأس والعين، وحوالي 7% منهم مرضى نفسيون، وهو رقم نعرف أنه سيقفز بصورة جنونية، لا سيما مع فرضية أن كل شخص مصاب بجسده هو أيضا مصاب نفسيا، وكذلك لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائماً بعد أشهر أو أكثر من الحرب".

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

الهيئة الوطنية: إقبال تاريخي وغير مسبوق على الانتخابات الرئاسية 2024

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

موضوعات متعلقة

إعلام لبناني: غارات إسرائيلية تدمر حيا كاملا في بلدة عيترون بالجنوب

مخاوف على حياة زيلينسكي.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر من كارثة في أوكرانيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مركز قيادة لـ حزب الله في لبنان

أغبى شخص ذكي.. صدام كبير بين نجل الرئيس الأمريكي وإيلون ماسك

آلة القـ تل الجماعي الإسرائيلية.. رئيس إيران يهاجم أمريكا بعد الفيتو الأخير

«لافروف»: استخدام الهجوم على إسرائيل لتبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني «غير مقبول»

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن دك قوات الاحتلال في خان يونس

انطلاق منظم وسط إشراف قضائي.. صحف عربية وعالمية تسلط الضوء على الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

جمعية مجاهدي سيناء: الجهد المبذول في أرض الفيروز وراء إقبال المواطنين بانتخابات الرئاسة

ضربات قوية.. سرايا القدس تعلن نسف منزل داخله عدد كبير من جنود الاحتلال

تيدروس أدهانوم: انهيار تام لـ نظام الرعاية الصحية في غزة

نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية

رجال الأمن يقدمون المساعدة لكبار السن لدخول لجان التصويت

القسام تعلن تفجير عبوة برميلية كبيرة في العشرات من جنود الاحتلال بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال غير مسبوق من سكان مدينة 15 مايو على لجان الانتخابات الرئاسية

هدى نجيب محفوظ في حوارها لـ«صدى البلد»: كتابي عن والدي تعرض للسرقة.. ورفضت عرضا بمليون دولار لنشر مؤلفاته خارج مصر

بالأسود الكاجوال.. هنا الزاهد تستعرض جمالها برفقة والدتها.. شاهد

رسالة مؤثرة من طفلة معجزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ