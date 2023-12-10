محافظ أسيوط يتفقد بعض مقار لجان الانتخابات بحي شرق وغرب ويشيد بالمشاركة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عددًا من مقار لجان الانتخابات الرئاسية بحي شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الأول لها والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري .. رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وعبدالطيف فضالة رئيس حي شرق وعيون إبراهيم رئيس حى غرب ولفيف من أئمة الاوقاف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي الكيانات الشبابية بالمحافظة.



بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض لجان الانتخابات بمقر مدرسة الفاروق الرسمية لغات بحي شرق ولجنة الوافدين بمقرها بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط بحي غرب وسط اقبال كبير من المواطنين وكبار السن والسيدات والتقى المحافظ ببعض المواطنين داخل المقار واطمأن على توفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

كما التقى بعض ضباط وأفراد قوات التأمين من الشرطة وبعض أعضاء الشرطة النسائية وطالبهم باليقظة وتقديم كافة المساعدة للمواطنين والتقى أيضًا بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان واطمأن منهم على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر كما تفقد الإجراءات الأمنية لكافة اللجان وتواجد أفراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان.



والتقى المحافظ فريق مديرية الصحة الخاص بالكشف على المواطنين من أمراض السكر والضغط بالمجان داخل مقار اللجان، موجهًا لهم الشكر على مجهودهم وخدمتهم للناخبين والمشرفين على اللجان وتقديم الخدمات الصحية لهم.

وأشاد المحافظ – خلال الجولة – بمشاركة كبار السن والسيدات في التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مجددًا مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة الانتخابات الرئاسة المصرية 2024.



يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط .