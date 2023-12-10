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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعلم مصر.. شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة بانتخابات الرئاسة بالشرقية

شابة من ذوي الهمم
شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة في الانتخابات

ممسكة بالعلم المصري في يدها وبصحبة والدتها حرصت الشابة خلود سليمان، من ذوي الهمم على الحضور إلى مقر احدي اللجان في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

عبرت الشابة خلود سليمان، من مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية عن سعادتها بالمشاركة في العملية الانتخابية 2024، قائلة لموقع «صدى البلد»: «انزلوا شاركوا في الانتخابات زيي». 

وفي سياق متصل، أضافت والدة الشابة العجوز، وتدعي دلال سليمان أنها حرصت على الاتيان للأداء بصوتها الانتخابي بصحبة ابنتها وجارتها في أقرب وقت ممكن معهم. 

شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالشرقية 
شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالشرقية 

 

شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالشرقية 
شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالشرقية 

الانتخابات الرئاسية المصرية 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت للمواطنين إمكانية الاستعلام عن مقرات لجانهم الانتخابية تسهيلا عليهم في عملية الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث يستطيع المواطن معرفة لجنته الانتخابية من الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص به في لحظات عبر إدخال الرقم القومي الخاص به في الأيقونة المخصصة لذلك.

ويمكنك الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:

https://www.elections.eg

ويتطلب معرفة مكان اللجنة من خلال موقع الانتخابات الرسمي إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

الانتخابات الرئاسية المصرية العلم المصري مدينه الحسينية محافظة الشرقية العملية الانتخابية 2024

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