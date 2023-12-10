مسن أسواني على كرسي متحرك: صوتي حق وتأديته واجب.. فيديو

شهدت اللجان الفرعية بانتخابات رئاسة الجمهورية مصر 2024 بمحافظة أسوان إقبالا كبيرا من قبل الناخبين في أول أيام العرُس الديمقراطي.



و تعالت أصوات الأغاني الوطنية امام اللجان الانتخابية واصطفاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حاملين أعلام مصر في فرحة منهم بالمشهد الوطني، ورددوا الأغاني الوطنية.

وقال سمعان شنودة مسن وقعيد، أنه أتى اليوم للإدلاء بصوته لأنه حق عليه ولابد من تأديته.

وأضاف شنودة أن الرئيس السيسي قام بإنقاذ مصر ، مادحا فيه قائلًا " مش هنلاقي زيه " .

وأكد شنودة أن الرئيس السيسي جميع طوائف الشعب المصر تحبه وتريده لإدارة البلاد .

وكان قد أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه في إطار انطلاق الانتخابات الرئاسية ، تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعي، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعي، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وأوضح المحافظ، ان عدد الناخبين يصل إلى مليون، و89 ألفًا، و664 نسمة موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية هم قسم أول شرطة أسوان، وقسم ثانى شرطة أسوان، ومركز شرطة أسوان، ومركز شرطة أبوسمبل السياحية، مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

و تضم أيضاً محافظة اسوان ١٢ لجنة للوافدين (المغتربين) منهم 6 لجان بمركز أسوان (مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادى للاستصلاح الزراعى، وأيضاً مدرسة أبو سمبل الابتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة)، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلاً عن 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيراً مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.

