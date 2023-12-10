شاهد.. الشباب يتصدر المشهد في التصويت بالانتخابات الرئاسية بالدقهلية

رصدت قناة "تن"، تقريرًا عن الانتخابات الرئاسية والإقبال على لجان الاقتراع المختلفة للإدلاء بالأصوات في المحافظات المختلفة، في ضوء بدء العملية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة.

الشباب يتصدر المشهد في الانتخابات

وتصدر الشباب المصري، المشهد في محافظة الدقهلية في الإقبال على لجان الاقتراع بعد جلسة الاستراحة، في ضوء رغبة الشباب في الإدلاء بأصواتهم.

ويظهر في التقرير الشباب يتوافدون ويقفون "طوابير" من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط سعادة وفرحة شديدة بين المصريين في المشاركة في الانتخابات.