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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. الشباب يتصدر المشهد في التصويت بالانتخابات الرئاسية بالدقهلية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

رصدت قناة "تن"، تقريرًا عن الانتخابات الرئاسية والإقبال على لجان الاقتراع المختلفة للإدلاء بالأصوات في المحافظات المختلفة، في ضوء بدء العملية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة. 

الشباب يتصدر المشهد في الانتخابات 

وتصدر الشباب المصري، المشهد في محافظة الدقهلية في الإقبال على لجان الاقتراع بعد جلسة الاستراحة، في ضوء رغبة الشباب في الإدلاء بأصواتهم. 

ويظهر في التقرير الشباب يتوافدون ويقفون "طوابير" من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط سعادة وفرحة شديدة بين المصريين في المشاركة في الانتخابات. 

الانتخابات الرئاسية محافظة الدقهلية جلسة الاستراحة الانتخابات الشباب يتوافدون المشاركة فى الانتخابات

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