النصر يفقد جهود أليكس تيليس قبل لقاء الشباب في كأس خادم الحرمين

كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم الأحد، عن غياب أحد محترفي النصر أمام الشباب، في المباراة المقررة مساء غدٍ الإثنين، لحساب ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن اللاعب البرازيلي، أليكس تيليس، سيواصل الابتعاد عن المباريات، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ديربي الرياض أمام الهلال 3-0.

ومن جانبه، يفاضل المدير الفني للفريق النصراوي، البرتغالي لويس كاسترو، بين الثنائي أيمن يحيى ومحمد قاسم، للزج بأحدهما في مواجهة الشباب لتعويض غياب تيليس.



وكان مدافع النصر قد أصيب خلال الشوط الأول من مباراة الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما غاب أيضا عن لقاء فريقه أمام الاستقلال الطاجيكي، في دوري أبطال آسيا، الثلاثاء الماضي، وعن مواجهة الرياض، مساء الجمعة، في الجولة الـ16 من الدوري المحلي.