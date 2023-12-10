قاضٍ يخرج لناخبة عجوز المحلة الكبرى لتدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة

خرج المستشار عادل حمودة ، المشرف على لجنة 24 بمدرسة جودة النادي بحي ثان المحلة الكبرى، من اللجنة؛ لمساعدة سيدة مسنة أمامها، لتدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024، وسمح للناخبة بالتصويت خارج اللجنة؛ نظرا لحالتها الصحية.

وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمظاهر الإنسانية في كافة أنحاء المحافظة وبوعي المواطنين الذى ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري.

وقال إن هذا يعد إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .

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