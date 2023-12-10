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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعثر 3 مرات.. مانشستر سيتي يعود بفوز صعب على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

نجح مانشستر سيتي في قلب تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة 2-1 على حساب مضيفه لوتون تاون، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب كينلورث رود، ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية مانشستر سيتي برناردو سيلفا في الدقيقة 62 وجاك جريليش في الدقيقة 65، بينما سجل هدف لوتون تاون الوحيد أليجاه أديبايو في الدقيقة 45، ليعود السيتي إلى طريق الانتصارات بعد غياب 4 جولات.

وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز 18.

شكل السيتي الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الثانية، بتسديدة من فودين من داخل المنطقة، تألق كامينسكي في التصدي لها، وتابعها برناردو بتسديدة على الطائر مرت إلى جوار القائم، وهدأت المباراة في الدقائق التالية، حتى عاد السيتي للمحاولة من جديد في الدقيقة 19، بتسديدة قوية من خارج المنطقة عبر رودري تصدى لها كامينسكي.

وظهر السيتي من جديد في الدقيقة 27، بتسديدة أرضية قوية من فودين من على حدود المنطقة، أمسك بها كامينسكي على مرتين، ومرر بعدها جريليش بينية سحرية لألفاريز داخل منطقة الـ 6 ياردة في الدقيقة 29، ليسدد الأرجنتيني كرة مباشرة مرت إلى جوار القائم، واحتاج لوتون تاون ل33 دقيقة ليشكل أول محاولة هجومية له في المباراة، بتسديدة من تاونسيند من خارج المنطقة، أمسك بها إديرسون، ورد عليه كوفاسيتش بتسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة 36، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وتبعه ووكر بتسديدة أخرى من على حدود المنطقة في الدقيقة 41، ذهبت أيضا بعيدا عن المرمى، وافتتح لوتون تاون التسجيل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بارتقاء أديبايو لعرضية من تاونسيند، مسددا رأسية قوية سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم لوتون (1-0).

وأهدر السيتي فرصة محققة لتعديل النتيجة في الدقيقة 59، بعدما مرر أكي كرة إلى دياز إلى جواره داخل منطقة الجزاء، ليسدد البرتغالي كرة مباشرة اصطدمت بالعارضة، ونجح السيتي في تعديل النتيجة بالفعل في الدقيقة 62، بتسديدة مقوسة مميزة من برناردو من داخل المنطقة سكنت الشباك، وسرعان ما أضاف السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعدما أرسل ألفاريز عرضية أرضية داخل المنطقة تجاه جريليش الخالي من الرقابة تماما، ليسدد كرة مباشرة سكنت الشباك.

وكاد لوتون أن يعدل النتيجة في الدقيقة 68، بتسديدة قوية من باركلي من على حدود المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم، وبحث ألفاريز عن قتل المباراة في الدقيقة 79، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، علت العارضة بقليل، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة 2-1.

مانشستر سيتي لوتون تاون الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي برناردو سيلفا

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