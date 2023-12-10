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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قوام ممشوق .. هدى الإتربى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت الفنانة هدى الأتربي، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، بمجموعه من الصور لها من احدث ظهور لها .

وتألقت هدى الأتربي، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا  باللون الابيض  كشف عن قوامها الممشوق وخصرها المنحوت  و اناقتها و نسقت معه حقيبة باللون الابيض.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز هدى الأتربي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هدى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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IMG_4007
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