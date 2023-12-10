ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية

انتهت منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بلقاء أبو سليم الليبي واكاديمية سوار الغيني مساء اليوم الأحد.

وجاء ترتيب المجموعة التي يتصدرها الزمالك برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 مباريات.

ترتيب مجموعة الزمالك

الترتيب الفريق النقاط 1 الزمالك 9 2 أبو سليم الليبي 6 3 ساجرادا الأنجولي 3 4 أكاديمية سوار الغيني 0

فوز أبو سليم

وحقق أبو سليم الليبي فوزا ثمينا على ضيفه أكاديمية سوار الغيني 1-0، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز هدف الفوز للفريق الليبي محمد القاضي في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

شهدت المواجهة أفضلية واضحة منذ الدقيقة الأولى من عمر اللقاء لصالح أبو سليم، وحاول أبو سليم في الشوط الأول فك شفرة الدفاع الغيني المتكتل إلا أن جميع الفرص مرت دون أن تأت بأي جديد على مستوى النتيجة.

وفي الشوط الثاني كثف أصحاب الأرض هجماتهم بحثا عن حسم المباراة، حتى نجح محمد القاضي في إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61.

بهذا الفوز رفع أبو سليم رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما يتذيل أكاديمية سوار دون رصيد من النقاط.

وكان أبو سليم قد فاز في مباراة الجولة الماضية على ساجرادا الأنجولي 1-0، بينما خسر مباراته الأولى أمام الزمالك بنفس النتيجة.