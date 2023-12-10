الأنبا إرميا: التصويت في الانتخابات مسئولية أمام الله والوطن

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 التي بدأت اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بالمدرسة الفندقية المتقدمة بنات بالعباسية.

أكد نيافة الأنبا إرميا - في تصريح له - أن مصر تعيش مرحلة حرجة جدًا تستوجب مشاركة الجميع في هذه الانتخابات، وأن التصويت في الانتخابات مسؤولية أمام الله والوطن، قائلاً: اذهبوا للجان الانتخابات فما تعيشه مصر بحاجة إلى "الضمير"، فحكموا ضمائركم لمصلحة الوطن ولا أحد يستطيع إجبار الآخر على شيء، واختاروا القائد الحقيقي الذي يصلح لقيادة بلد كبير كمصر، "قائد له مكانة كبيرة"، ونحن أمام قائد نبيل يسهر ويسعى لمصلحة وطن قوي مزدهر.

وجه نيافة أنبا إرميا رسالة خاصة إلى الشباب الذين أكملوا 18 عامًا قائلاً: "عليكم مسؤولية كبيرة في تشجيع أصدقائكم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فالانتخاب حق من حقوق المواطن يكفله الدستور ويحميه القانون"، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت لجانًا لتصويت الوافدين والمغتربين.

وتابع قائلا، نحن رجال الدين نصلي إلى الله أن يرشدكم لما هو في مصلحة الوطن.