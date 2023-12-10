عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5-0 .. فولهام يواصل انتصاراته الكاسحة على حساب وست هام

فولهام
فولهام

واصل فولهام، انتصاراته الكاسحة في المسابقة للمباراة الثانية على التوالي، عقب فوزه الكبير 5-0 على ضيفه وست هام يونايتد في المواجهة التي جرت بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح راؤول خيمينيز، التسجيل لفولهام في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميلاه ويليان وتوسين أدارابيويو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31، 41 على الترتيب، وأضاف هاري ويلسون، الهدف الرابع لفولهام في الدقيقة 60، فيما اختتم كارلوس فينيسيوس، مهرجان أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 89.
وارتفع رصيد فولهام، الذي سحق ضيفه نوتينجهام فورست 5-0 في المرحلة الماضية لـ 21 نقطة في المركز العاشر، في حين توقف رصيد وست هام، الذي تلقى خسارته الأثقل في البطولة هذا الموسم، عند 24 نقطة في المركز التاسع.

فولهام وست هام يونايتد الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي نوتينجهام فورست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

بيان عاجل من حماس بشأن المطالب الأمريكية باستسلامها للاحتلال

موضوعات متعلقة

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفيدرالية الأفريقية

الأهلي يعلن الزي الرسمي لبعثة أبطال إفريقيا بكأس العالم للأندية| شاهد

ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية

على رأسهم الصقر.. أساطير إفريقيا تتوافد على المغرب لحضور حفل الكاف

بعد التتويج بالسوبر.. بعثة يد رجال الأهلي تصل القاهرة قادمة من الإمارات

الفيفا يوافق على طلب اتحاد جدة قبل إنطلاق كأس العالم للأندية

تعثر 3 مرات.. مانشستر سيتي يعود بفوز صعب على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

إيفرتون يعمق جراح تشيلسي ويفوز عليه بهدفين دون رد

ترشيحاتنا

رجال لا تنام.. أحمد موسى: تأمين الداخلية للاستحقاق الرئاسي رسالة قوية للعالم

قبل غلق اللجان.. استمرار توافد الناخبين على لجان بني سويف وسوهاج| صور

عاجل.. الوطنية للانتخابات: مد التصويت باللجان الفرعية حتى آخر ناخب

في لفتة إنسانية..رئيس اللجنة يخرج لمواطن ليدلى بصوته فى الشارع لظروفه الخاصة

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين وجه التحية لأهالي الجيزة بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: العملية التنظيمية جيدة ولا معوقات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام ممشوق .. هدى الإتربى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس ملفتة .. ميريان نور الدين تثير الجدل بجمالها

فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ