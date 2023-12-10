5-0 .. فولهام يواصل انتصاراته الكاسحة على حساب وست هام

واصل فولهام، انتصاراته الكاسحة في المسابقة للمباراة الثانية على التوالي، عقب فوزه الكبير 5-0 على ضيفه وست هام يونايتد في المواجهة التي جرت بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح راؤول خيمينيز، التسجيل لفولهام في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميلاه ويليان وتوسين أدارابيويو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31، 41 على الترتيب، وأضاف هاري ويلسون، الهدف الرابع لفولهام في الدقيقة 60، فيما اختتم كارلوس فينيسيوس، مهرجان أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد فولهام، الذي سحق ضيفه نوتينجهام فورست 5-0 في المرحلة الماضية لـ 21 نقطة في المركز العاشر، في حين توقف رصيد وست هام، الذي تلقى خسارته الأثقل في البطولة هذا الموسم، عند 24 نقطة في المركز التاسع.