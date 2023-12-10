بيان عاجل من حماس بشأن المطالب الأمريكية باستسلامها للاحتلال

علق القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، غازي حمد، اليوم الأحد، على مطالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لحركته بالاستسلام.

وقال حمد، في تصريحات صحفية، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، “على بلينكن مطالبة الاحتلال بالاستسلام وليس حماس”.

وأضاف: “ما يجري على الأرض هو حقيقة واضحة وفاضحة لدولة الاحتلال التي دخلت مستنقعا لن تخرج منه”.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن العشرات من قوات حركة حماس الفلسطينية قد استسلمت خلال الأيام الأخيرة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: “إنهم يلقون أسلحتهم ويسلمون أنفسهم لمقاتلينا”.

وأضاف: “أقول لقوات حماس: لقد انتهى الأمر.. لا تموتوا من أجل السنوار.. استسلموا الآن”.

جاءت تصريحات نتنياهو على الرغم من أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قالوا في وقت سابق أنه من بين مئات المعتقلين الفلسطينيين الذين تم تصويرهم عراة ومكبلي الأيدي في قطاع غزة، حوالي 10٪ فقط منتسبين إلى حماس وتم إطلاق سراح الباقين.

ووفقا لمسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإن هذه الواقعة ليست استسلاما جماعيا لوحدات حماس.