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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عظيمات مصر كلمة السر.. أحمد موسى: المرأة دائما الداعم الأول للدولة| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سيدات وعظيمات مصر كلمة السر، مشيرا إلى أن المرأة المصرية دائما الداعم الأول للدولة المصرية، حيث كان حضورها لافتا وهذا ليس بجديد عليهن.

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الانتخابات الرئاسية عرس حقيقي في مصر، مؤكدا أن نزول المصريين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات هو رد قاس على كل من شكك في عمليات نزول المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

دعم ومساندة للدولة المصرية

وأشار أحمد موسى إلى أن تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد بهذه الكثافة في جميع المقار الانتخابية بمحافظات مصر، هو دعم ومساندة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن  اللجان الانتخابية شهدت إقبالا غير مسبوق لم يحدث من قبل.

وأوضح  أحمد موسى، أن المصريين قدموا نموذجا رائعا اليوم في دعم ومساندة الدولة المصرية، موجها التحية للمصريين على الدعم والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

 

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