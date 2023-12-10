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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل الغلق بدقائق.. توافد كبير من أهالي أسوان على لجان الانتخابات| بالصور

صدى البلد

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسوان بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، استمرار في توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، قبل انتهاء اليوم الأول بدقائق.

وتواجد الناخبين بشكل كبير علي أبواب اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يدل علي الوعي بأهمية الحدث.

واستمتع المتواجدون من الناخبين بالأغاني الوطنية، في أجواء احتفالية بنجاح، خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 .

وأكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعي، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعي، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وأوضح المحافظ، أن عدد الناخبين يصل إلى مليون و89 ألفًا، و664 نسمة، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية، هم: قسم أول شرطة أسوان، وقسم ثانى شرطة أسوان، ومركز شرطة أسوان، ومركز شرطة أبوسمبل السياحية، مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

و تضم أيضاً محافظة اسوان 12 لجنة للوافدين (المغتربين) منها 6 لجان بمركز أسوان (مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادى للاستصلاح الزراعى، وأيضاً مدرسة أبو سمبل الابتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة)، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلاً عن 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيراً مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.

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