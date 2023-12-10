المصريون قدموا ملحمة وطنية.. أحمد موسى يوجه رسالة قاسية لأعداء البلد| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين قدموا ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الإقبال الكثيف للتصويت في الانتخابات رسالة قوية لكل من شكك في وطنية المصريين ودعم ومساندة الدولة.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، "اللى خسر أعداء مصر.. اللى أخذ درس زي كل مرة.. يقدم الشعب المصري واحدة من أقوى الرسائل لكل أعداء مصر.. وكان هيبقي في فيديوهات فاضية وإن في مقاطعة للانتخابات الرئاسية، لكن المصريين قدموا ملحمة وطنية وردوا على كل ما شكك في وطنيتهم أو مقاطعتهم للانتخابات".

الإقبال الكثيف في الانتخابات

وأوضح أحمد موسى، أن الوسائل الإعلامية الأجنبية تحدثت عن الإقبال الكثيف في الانتخابات الرئاسية والإشادة بالتنظيم وعدم وجود خروقات في ظل وجود 4 متنافسين على رئاسة مصر، قائلا:"أول مرة تعملها cnn، وتشيد باللي حصل في مصر".

وشدد أحمد موسى، على أن الشعب المصري لن يهدأ إلا بعد أن يسجل رقما تاريخيا وقياسيا في التصويت بالانتخابات الرئاسية، للرد على كل من شكك في مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

