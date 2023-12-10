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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور مبهج ولافت لعشرات الأطفال في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بالشرقية| شاهد

شاهد.. ظهور مبهج
شاهد.. ظهور مبهج ولافت لعشرات الأطفال في اليوم الأول

على مدار اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لم يحرص من لهم حق التصويت على الحضور إلى اللجان فقط، بل كان للأطفال أيضًا من مختلف الأعمار حضور لافت ومبهج بصحبة أولياء أمورهم. 

 

أظهرت عدد من الصور حضورا كثيفا للأطفال أيضًا بصحبة أولياء أمورهم إلى اللجان بمدينة الحسينية الشرقية، خاصة لجنة الثانوية بنات بمدينة الحسينية، شرقية. 

الانتخابات الرئاسية 2024

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرا، اليوم؛ لمتابعة عمل اللجان والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأعمال التصويت فى اليوم الأول من الانتخابات والتى تستمر حتى الثلاثاء.
 

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطى والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

تُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

حتى الدقائق الأخيرة.. إقبال كثيف من المواطنين في اليوم الأول للانتخابات بالشرقية

بعلم مصر.. شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة بانتخابات الرئاسة بالشرقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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