السيدات والشباب يتصدرون المشهد| كواليس اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بالعباسية، توافد عدد كبير من السيدات والفتيات الناخبات يرفعن علم مصر وسط زغاريد ورقص أمام اللجان الانتخابية على أنغام "سيادة المواطن" وسط فرحة غامرة وإقبال كثيف من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحرص عدد من الرموز الدينية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، من بينهم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أدلى بصوته في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، في القاهرة، دعوا المصريين إلى المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات.

فيما احتشد الشباب والرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية، في لجنة الانتخاب بمدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات بالعباسية، التي شهدت اصطفاف كبير للمواطنين في أول ساعات تصويت الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024.

كما حرص العاملون بجامعة عين شمس بفاعلية فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية فى يومها الأول، لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية القادم، ورددوا الهتافات الوطنية أمام مقر اللجان الانتخابية.

وادلى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية، بأصواتهم في أولى أيام الانتخابات بمدرسة الشهيد امتياز محمد بالوايلي.

وتفقد رئيس البرلمان العربي لججان الانتخابات الرئاسية 2024 بمنطقة وسط القاهرة ودخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

واغلقت منذ قليل، أبواب اللجان الانتخابية الرئاسة عقب انتهاء فترة التصويت في لجنة مدرسة الشهيد إمتياز كامل بالوايلي، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن تستأنف عملية التصويت غدا الاثنين فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.