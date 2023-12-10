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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس البرلمان العربي: الشعب المصري قادر على الاختيار السليم

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي ورئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية

حرص عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية، على الإدلاء بأصواتهم في أولى أيام الانتخابات بمدرسة الشهيد امتياز محمد بالوايلي.

وتفقد رئيس البرلمان العربي لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمنطقة وسط القاهرة ودخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

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العاملون بجامعة عين شمس يختارون الرئيس على أنغام "سيادة المواطن"

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غلق باب الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال "العسومي"، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري يجب عليه القيام بيه والمشاركة في إختيار رئيسه مؤكداً أن الشعب المصري قادر على الاختيار السليم.

وشهدت لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بالعباسية، توافد عدد كبير من السيدات والفتيات الناخبات يرفعن علم مصر وسط زغاريد ورقص أمام اللجان الإنتخابية على أنغام "سيادة المواطن" وسط فرحة غامرة وإقبال كثيف من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية. 

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

رئيس البرلمان العربي ورئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية1
رئيس البرلمان العربي ورئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية1
رئيس البرلمان العربي ورئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية
رئيس البرلمان العربي ورئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية
البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي الانتخابات الرئاسية بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية متابعة الانتخابات الرئاسية رئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024

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