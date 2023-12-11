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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة التزمت بالحياد والموضوعية

صدى البلد

أشادت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران بالتغطية الإعلامية لأول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

وذكرت الحملة - في تقرير - أن التغطية الإعلامية خلال اليوم الأول من الاقتراع التزمت بأكبر قدر من الحياد والموضوعية في تغطيتها وكذلك حياد الأجهزة الأمنية في أغلب مراكز الاقتراع واقتصار دورها على عملية التأمين فقط.

الاستمرار في الإقبال 

وناشدت حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.
 

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حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة التزمت بالحياد والموضوعية

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