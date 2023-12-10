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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحب السيسي.. ناخبة سبعينية تتحدى مرضها للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024|فيديو

.ناخبة سبعينية تحدت
.ناخبة سبعينية تحدت مرضها للإدلاء بصوتها

رغم سنها الذي تجاوز السابعين عامًا، إلا أنها حرصت على الحضور إلى لجنتها الإنتخابية بصحبة ابنها وحفيدتها للأداء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024م.

قالت السيدة وردة شمندي محمد، 74 عامًا، في توضيح سبب حرصها على الحضور إلى الانتخابات خلال فيديو قصير لموقع «صدى البلد»: «بحب  الرئيس السيسي لأنه بيساعد الغلابة، ربنا يكرمه كمان وكمان ويسعده». 

 

انتخابات الرئاسة المصرية 2024 

وقال النائب عماد خليل، عضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المشهد الانتخابي بمثابة لقطات مضيئة في الداخل، كما وُصِفَت في خارج مصر، حيث شهدت الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالاً غير مسبوق من السيدات والشباب وكل جموع الناخبين، وتميزت في المحافظات الحدودية، ولا سيما شمال سيناء ومطروح وأسوان والنوبة وحلايب وشلاتين وبئر العبد والعريش.

 

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية شهدت أعداداً كثيفة وإقبالاً كبيراً داخل 11 ألفاً و600 لجنة في 9376 مركزاً انتخابياً، كما أن الانتخابات شهدت حرية في متابعة منظمات المجتمع المدني والصحافة ووسائل الإعلام ولا سيما في جولات الوفود الأجنبية في العريش وشمال سيناء وكل ربوع الجمهورية.

وأشار  عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إلى أن الانتخابات شهدت إقبالاً كثيف من رجال الدين المسيحي والإسلامي، وتميزت أيضا بالمشاركة الشبابية، وهناك أكثر من مسيرة من الجامعات المصرية التي خرج منها الشباب يدعو للمشاركة.

وأوضح أنه لُوحِظ مشهد حضاري وديمقراطي راق بمشاركة الأربع حملات رئاسية والمرشحين على رأسهم المرشح عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم لكل المصريين والعالم. 

 

 

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