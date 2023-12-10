مدير حملة المرشح فريد زهران: رصدنا حيادا من الإعلام والشرطة في الانتخابات

أشاد باسم كامل مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، بسير العملية الانتخابية وتنظيمها في اليوم الأول، قائلاً: “لمسنا اليوم إيجابيات كثيرة تجعل الانتخابات الرئاسية 2024 أفضل بكثير من مثيلاتها في عامي 2014 و2018، أولها: حياد الاعلام بشكل مهني ومحترم في معظم القنوات الفضائية، وكان من اللافت أداء أجهزة الشرطة في مقار الانتخاب، كانوا ملتزمين بدور الحياد، ودورهم فقط هو تأمين المقار الانتخابية”.

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أرسلنا الملاحظات للوطنية للانتخابات حيث كانت بعض اللجان، فيها موظفون يقومون بتوجيه الناخبين داخل اللجنة، وكانت هناك إشارات وتصويت بنفسه، بالإضافة لوجود بعض الدعاية للمرشحين داخل بعض اللجان الانتخابية".

وأكد أن السلبيات غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية، قائلاً: "أكيد مش هنعمل انتخابات نزيهة وشفافة بنسبة 100% ولكن أفضل من السابقة ومن عام 2014 بشكل كبير ونحن نعرف أن أعتى الديموقراطيات في العالم بها مخالفات".



ووجه كامل الشكر للشعب المصري قائلاً : " نوجه الشكر للشعب المصري الذي شارك بكثافة واضحة على عكس المتوقع من شكل العزوف والإحباط لدى الشارع المصري بالإضافة إلى أن أحداث غزة ألقت بظلالها على المشاركة في الانتخابية وهو ضمن برامجهم لتحفيز المشاركة".



وأتم في معرض توقعه لنتائح الانتخابات: "كأي مرشح في أي انتخابات هدفي كسب الانتخابات نحن نجتهد ونقوم بما علينا والباقي على ربنا".



وقدم الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ببذل مجهود كبير في إعداد التوكيلات الخاصة بالحملة في معظم المحافظات، كما وجه الشكر للإعلام في التغطية المحايدة بدرجة كبيرة أفضل مما كانت تتوقعه الحملة، وتغطية الحملات الأربعة بقدر متساو.