عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024.. استقرار سعر الدولار في البنوك

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه  وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

وفيما يلي ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023- ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024- وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين فى بنوك(الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك ( الأهلي، مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مسجلا 30.90 جنيه للشراء.

txt

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 10-12-2023

txt

هشام أبوالدهب: التغيرات في أسعار الدولار تجعل المُصنع عُرضة للاستغلال|فيديو

txt

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

txt

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية قى مصر اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

تراجع التضخم 

أظهرت بيانات من البنك المركزي يوم الأحد تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.

وقال البنك في بيان على موقع الإلكتروني إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.

الدولار سعر الدولار الأهلي المتحد قطر الوطنيQNB جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

انهيار أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

فرمان من كولر بشأن موديست.. تفاصيل

اليوم الأول| القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية وغلق التصويت في التاسعة مساء

ترشيحاتنا

تحالف دولي.. تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا والنرويج لمساعدة البحرية الأوكرانية

ضوابط.. منع تصوير بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024

نشرة الخدمات.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والحديد ومعرفة لجنتك الانتخابية

اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024.. استقرار سعر الدولار في البنوك

انهيار أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل بـ رفح بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفلافل السورية

أول يوم انتخابات... نجوم الفن يحتفلون بالعرس الديمقراطي أمام اللجان الانتخابية.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي ممزوج بالزنجبيل والليمون؟

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ