ضربة قاتلة لمعدلات التضخم في مصر.. تراجع كبير وهذه أبرز الأسباب

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الأحد تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.

وقال البنك في بيان على موقع الإلكتروني إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.

تراجع معدل التضخم

وذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، اليوم الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (191.8) نقطة لشهر نوفمبر لينخفض المعدل السنوي لـ التضخم خلال نوفمبر ليصل إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر2023.

وأرجع الجهاز أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.5%)، الخضروات بنسبة (-4.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3).

وأضاف بالرغم من تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%) مجموعة الدخان بنسبة (11.7%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة الكتاب المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%).

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل (0.9%) لشهر نوفمبر 2024 مقابل (1.2%) في أكتوبر، موضحا أن قسم الطعام والمشروبات سجل تغيرا قدره (0.1%) لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.8%).

وأضاف أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل تغيرا قدره (11.7%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (11.7%)، كما سجل قسم الملابس والاحذية تغيرا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%).

قسم الأثاث والتجهيز

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرا قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.1%) ،وسجل قسم الرعاية الصحية تغيرا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%).

وسجل قسم النقل والمواصلات تغيرا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%).

وأضاف سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.0%) كما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%)، وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيرا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.5%).

أما بالنسبة للتغير السنوي (شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر نوفمبر 2022)، فأشار الجهاز إلى أن قسم الطعام والمشروبات سجل تغيرا قدره (63.9%) وتأتي التغييرات لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (81.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (74.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (62.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (27.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (62.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (78.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (47.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (74.0%).

وأوضح الجهاز، أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل تغيرا قدره (72.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (72.1%)،كما سجل قسم الملابس والاحذية تغيرا قدره (21.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (41.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (19.5%).

قسم المسكن والمياه

وأشار إلى أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل تغيرا قدره (7.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%)، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرا قدره (39.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (52.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (37.6%)،وسجل قسم الرعاية الصحية تغيرا قدره (16.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (13.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.6%).

كما سجل قسم النقل والمواصلات تغيرا قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (31.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (11.4%)،كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (31.7%) ،وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيرا قدره (19.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (29.6%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (16.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (19.8%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيرا قدره (42.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.1%)،وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرا قدره (27.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (47.4%).