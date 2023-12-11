ضربة جديدة لـ أحمد عبد القادر بعد استبعاده من مونديال الأندية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة جديدة حول لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر بعد استبعاده من قبل مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر.

وقال شوبير خلال تصريحات تلفزيونية، :" جناح الأهلي أحمد عبد القادر تلقي ضربة جديدة بعد إصابته بالعضلة الخلفية".

وتابع شوبير ،:" أيضا لاعب الأهلي الشاب كريستو تعرض لنفس الإصابة واللاعبين يقتربا من الاستبعاد من السفر مع بعثة الأهلي في السعودية.

وأشار شوبير، الي أن كولر لم يضم أيا من اللاعبين لقائمة الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية، ولكن كان من حق الأهلي ابقاء اللاعبين معه في البعثة في حالة إصابة لاعب من القائمة المختارة يدخل مكانه عبد القادر أو كريستو.