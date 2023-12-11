تصدر الترتيب.. جيرونا يقسو على برشلونة برباعية في الدوري الإسباني

حقق فريق جيرونا، فوزا كبيرا على حساب مضيفه برشلونة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لويس كومبانيس، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وسجل هدفى برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19 وإلكاى جوندوجان في الدقيقة 90+2.

فيما سجل أهداف جيرونا كل من أرتيم دوفبيك في الدقيقة 12، وميجيل جوتيريز في الدقيقة 40، وفاليري فرنانديز ايسترادا في الدقيقة في الدقيقة، و كريستيان ستواني في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز تصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقط، وحل ريال مدريد ثانيا برصيد 39 نقطة، وثالثا أتلتيكو مدريد برصيد 34 نقطة، وبرشلونة رابعا برصيد 34 نقطة، وريال سوسيداد خامسا برصيد 29 نقطة.

وكان قد أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة جيرونا، اليوم الأحد، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل البرسا تواجد بإيناكي بينيا في حراسة المرمى، في ظل إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بينما يقود الهجوم روبرت ليفاندوفسكي وجواو فيليكس.

تشكيل برشلونة



"إيناكي بينيا - جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس - رافينيا - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي".

تشكيل جيرونا

"جازانيجا - ميجيل - ديفيد لوبيز - تسيجانكوف - دوفبيك - أليكس جارسيا - سافيو - داني بليند - يان كوتو - إيفان مارتين - إريك جارسيا".