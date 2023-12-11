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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في انتخابات 2024 ويؤكد على أهمية المشاركة الفعّالة

عبد العزيز قنصوه
عبد العزيز قنصوه

أدلي الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة الشهيد وليد صبحى العيص في اليوم الأول للانتخابات، حيث أكد على أهمية مشاركة جميع أفراد الجامعة في هذه العملية الديمقراطية.

مشاركة واسعة

ركز رئيس الجامعة على أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في هذه الانتخابات الهامة التي تمتد لثلاثة أيام. وأشار إلى جهود إدارة الجامعة في تسهيل مهمة الإدلاء بالأصوات من خلال توفير وسائل النقل لنقل المنتسبين من الكليات إلى مراكز اللجان الانتخابية.
 

تنظيم ودعم

أكد رئيس الجامعة أيضًا على الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة الجامعة في تنظيم العملية الانتخابية، حيث وفرت الاتوبيسات والدعم اللازم للمنتسبين. وجاءت هذه الجهود تعبيرًا عن التزام الجامعة بالمشاركة الفاعلة في اختيار رئيس للبلاد.

إحصائيات الانتخابات

تظهر الإحصائيات أن عدد الناخبين يبلغ حوالي 67 مليون مواطن، وهو رقم ضخم يعكس حجم المشاركة في العملية الانتخابية. تم توفير 9376 مركز اقتراع و11631 لجنة فرعية، مع مشاركة 15 ألف قاضٍ و24 سفارة و67 دبلوماسيًا لمتابعة العملية.

الإجراءات الانتخابية

حدد القانون والقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الاقتراع. وأكد رئيس اللجنة على أهمية التحقق من هوية الناخب وعدم وجود حبر فسفوري على أصابعهم قبل السماح لهم بالتصويت.

ساعات العملية الانتخابية

تمتد عملية التصويت لمدة ثلاثة أيام، حيث يمكن للناخبين التصويت في الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، مع ساعة راحة مخصصة.

 

تعتبر مشاركة رئيس جامعة الإسكندرية في الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة هامة نحو تعزيز الوعي الديمقراطي وإبراز دور الشباب في تشكيل مستقبل البلاد. نأمل أن تسفر هذه العملية الانتخابية عن انتخابات نزيهة وتعزيز الاستقرار والتنمية في مصر.

الانتخابات الجامعة سفارة الانتخابية الهيئة الوطنية

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