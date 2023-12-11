شبانة: اتحاد الكرة ينتظر وصول فيتوريا لاعتماد خطة الاستعداد لأمم أفريقيا

أكد الإعلامي محمد شبانة، اتحاد الكرة يترقب وصول فيتوريا بعد ساعات لاعتماد خطة الاعداد لأمم أفريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سيصل إلى القاهرة بعد ساعات لاستئناف عمله مع الفراعنة. وسيعقد اتحاد الكرة مع فيتوريا فور وصوله اجتماعًا لاعتماد خطة الاعداد لأمم أفريقيا، سواء التفاصيل المتعلقة بالمعسكر أو تحديد الوديات.

وأضاف: "اتحاد الكرة أخطر البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بإقامة معسكر في يناير.

وأشار عامر حسين المشرف على المسابقات سيضع مواعيد لإقامة معسكر للمنتخب الأولمبي تتوافق مع مواعيد بطولة كأس الرابطة وسيستمر معسكر المنتخب لاسبوع.

وأكد شبانة أن اتحاد كرة القدم سيقوم بتسليم الحكام ملابس جديدة وصلت بشكل رسمي من الشركة الراعية للاتحاد خلال الايام المقبلة.