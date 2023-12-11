امرأة كفيفة.. تعرف على قصة فيلم عصابة عظيمة لإسعاد يونس

تستعد الفنانة والمنتجة إسعاد يونس لطرح فيلمها الجديد عصابة عظيمة في شهر يناير من العام الجديد 2024.



الفيلم يشهد عودة اسعاد يونس للسينما مجددا بالإضافة إلى أنها تولت مهمة إنتاج الفيلم من خلال شركتها الشركة العربية للإنتاج والتوزيع.



قصة الفيلم



وتدور قصة الفيلم حول عظيمة امرأة ذكية في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة.

ويتسبب ابنها الساذج والذي يجسد شخصيته الفنان كريم عفيفي، في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.

وتًكون عظيمة مع أفراد اسرتها عصابة للحفاظ على منزلها من خلال العديد من المواقف الكوميدية التى تجمعها بباقى أفراد الفيلم.



أبطال الفيلم



ويضم العمل أبرز النجوم الشباب ، وهما: رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

تعاون إسعاد يونس مع أحمد مكي فى السينما

وعلى صعيد أخر ، أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع والتى تمتلكها الفنانة إسعاد يونس عن عودة الفنان أحمد مكي للسينما مجددا بعد غياب 10 أعوام ، حيث أعلنت الشركة خلال الأيام الماية ، عن إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024. ويأتي هذان الفيلمان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط.