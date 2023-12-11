عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صعب أوي.. مي عمر تتحدث عن مسلسلها الجديد في رمضان 2024

مي عمر
مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل مسلسلها الجديد نعمة الأفوكاتو والتى تخوض به موسم رمضان عام 2024.


وكشفت مي عمر خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها انتهت من تصوير المسلسل مع المخرج محمد سامي، متمنية أن ينال اعجاب الجمهور.

وأضافت مي أنها بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لهذا المسلسل، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار عدة أشهر في الاستعداد والتحضير لشخصية المحامية وقامت بالحصول على كورسات تمثيل إضافية، كما أنها اشتغلت على اللوك التي ستظهر به في المسلسل لعدة أسابيع.

وعن مسلسل المقارنة بينه وبين فيلم الأفوكاتو للزعيم عادل إمام أكدت أن المسلسل بعيد تماما عن قصة فيلم الزعيم وسوف يكون مفاجأة للجمهور.

وأضافت مي أنها تعمل حاليا على تصوير فيلم الغربان مع عمرو سعد مشيرة أنه فيلم لم يتم تقديم عمل مثله في الوطن العربي من حيث الإنتاج الضخم أو الصورة او القصة والفيلم من إخراج ياسين حسن.

 

أخر ظهور لمي عمر 

وكان أخر ظهور للفنانة مي عمر فى عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغور حيث كانت من أوائل الفنانات اللاتي حرصن على تقديم واجب العزاء لابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

 

الفنانة مى عمر مي عمر نعمة الأفوكاتو رمضان عام 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

موضوعات متعلقة

امرأة كفيفة.. تعرف على قصة فيلم عصابة عظيمة لإسعاد يونس

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

محمد إمام يبدأ تصوير شمس الزناتي

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

أخبار الفن| وفاة شقيق أحمد حلمي ..دخول المخرج عاطف شكري المستشفى ..ورنا سماحة ترحل عن راديو 9090

محمد رمضان يتعرض لموقف محرج أثناء تصوير لأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية.. فيديو

أحمد حلمي يكشف موعد عزاء شقيقه فى القاهرة

مي فاروق تحيي حفلا غنائيا فى دار الأوبرا منتصف الشهر الحالي

ترشيحاتنا

اليوم الأول| القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية وغلق التصويت في التاسعة مساء

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل شاومي بكاميرا 50 ميجابيكسل وبطارية ضخمة

دعاء للميت بالجنة.. دعوة مطلوبة وتكرارها تدخل عليه الحسنات في قبره

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: لم نرصد مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية

تحذير عاجل من الولايات المتحدة إلى الصين بشأن استهداف قارب صيد فلبيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الجبلى

من عمر 9 شهور.. فوائد خارقة لتناول الزبيب للأطفال

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

طريقة عمل البيتزا في المنزل

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ