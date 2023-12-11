صعب أوي.. مي عمر تتحدث عن مسلسلها الجديد في رمضان 2024

كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل مسلسلها الجديد نعمة الأفوكاتو والتى تخوض به موسم رمضان عام 2024.



وكشفت مي عمر خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها انتهت من تصوير المسلسل مع المخرج محمد سامي، متمنية أن ينال اعجاب الجمهور.



وأضافت مي أنها بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لهذا المسلسل، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار عدة أشهر في الاستعداد والتحضير لشخصية المحامية وقامت بالحصول على كورسات تمثيل إضافية، كما أنها اشتغلت على اللوك التي ستظهر به في المسلسل لعدة أسابيع.



وعن مسلسل المقارنة بينه وبين فيلم الأفوكاتو للزعيم عادل إمام أكدت أن المسلسل بعيد تماما عن قصة فيلم الزعيم وسوف يكون مفاجأة للجمهور.



وأضافت مي أنها تعمل حاليا على تصوير فيلم الغربان مع عمرو سعد مشيرة أنه فيلم لم يتم تقديم عمل مثله في الوطن العربي من حيث الإنتاج الضخم أو الصورة او القصة والفيلم من إخراج ياسين حسن.





أخر ظهور لمي عمر

وكان أخر ظهور للفنانة مي عمر فى عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغور حيث كانت من أوائل الفنانات اللاتي حرصن على تقديم واجب العزاء لابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.



