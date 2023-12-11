عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان خوري مع آدم بحفل رأس السنة فى كازينو لبنان

بوستر حفل مروان خوري
بوستر حفل مروان خوري وآدم

يستعد كل من مروان خوري والمطرب آدم لإحياء حفل رأس السنة وذلك داخل كازينو لبنان يوم 30  من الشهر الحالي.

وبدأ مروان خوري فى الترويج للحفل من خلال صفحته على موقع الصور الشهير انستجرام، وهو ما نفس ما فعله آدم على صفحته أيضا.

ويشهد كازينو لبنان نهاية هذا الشهر العديد من الحفلات احتفالا بالعام الجديد و يبدأها عازف البيانو الأردني زيد ديراني والذى يحيى ثلاث حفلات دفعة واحدة أيام 14 و 15 و 16 من شهر ديسمبر الحالي ، وبعدها يحيى مروان خوري حفله الغنائي  يوم 30 من نفس الشهر بمشاركة المطرب آدم، ويختتم هذه الحفلات المطرب  ملحم زين والمؤلف الموسيقي غي مانوكيان  باحيائهما حفلا يوم31 من ديسمبر الحالي.
 

 

تفاصيل خلاف مروان خوري مع ساموزين 
 

وعلق الفنان مروان خوري ، على ما نشره الفنان سامو زين ، خلال الفترة الماضية بشأن أن هناك وجه تشابه بين أغنية الأول “يسلم اللي بيغار” ، وأغنيته " مش قادر.

وقال مروان خوري، فى تصريحات اثناء تواجده فى مؤتمر صحفي : معلقتش على الموضوع وقتها، بس كان خطأ كبير إنه اتقال بالشكل ده، اللي بيفهم في الموسيقى وبيسمع هيعرف إن مفيش التشابه الكبير ده، وحتى لو في تشابه مش هيكون مع أغنية قديمة زي أغنية مش قادر، وبقولها بكل احترام أنا مسمعتش الأغنية، ومش قصدي حاجة، بس فيه شيء اسمه توارد أفكار، والتوارد ممكن يحصل مع أي أغنية.

 

وتابع النجم مروان خوري: بيحصل توارد الأفكار لأن في الآخر إحنا بنشتغل ضمن جمل مألوفة، وقليل ما بنلاقي ملحن جه بجملة مختلفة تمامًا عن اللي اتقال قبله، وأنا منهم، يمكن يكون في تشابه، والتشابه لا يدعو إلى الاستغراب.

مروان خوري المطرب آدم كازينو لبنان حفل رأس السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

اليوم الأول| القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية وغلق التصويت في التاسعة مساء

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

موضوعات متعلقة

صعب أوي.. مي عمر تتحدث عن مسلسلها الجديد في رمضان 2024

امرأة كفيفة.. تعرف على قصة فيلم عصابة عظيمة لإسعاد يونس

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

محمد إمام يبدأ تصوير شمس الزناتي

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

أخبار الفن| وفاة شقيق أحمد حلمي ..دخول المخرج عاطف شكري المستشفى ..ورنا سماحة ترحل عن راديو 9090

محمد رمضان يتعرض لموقف محرج أثناء تصوير لأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية.. فيديو

أحمد حلمي يكشف موعد عزاء شقيقه فى القاهرة

ترشيحاتنا

اليوم الأول| القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية وغلق التصويت في التاسعة مساء

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة التزمت بالحياد والموضوعية

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل علي إثم؟

تعرف على عقوبة المخالفين للقانون داخل اللجان فى الانتخابات الرئاسية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي ممزوج بالزنجبيل والليمون؟

عاجل.. تحطم طائرة أمريكية من طراز إف 16 في كوريا الجنوبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الجبلى

من عمر 9 شهور.. فوائد خارقة لتناول الزبيب للأطفال

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ