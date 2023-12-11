مروان خوري مع آدم بحفل رأس السنة فى كازينو لبنان

يستعد كل من مروان خوري والمطرب آدم لإحياء حفل رأس السنة وذلك داخل كازينو لبنان يوم 30 من الشهر الحالي.



وبدأ مروان خوري فى الترويج للحفل من خلال صفحته على موقع الصور الشهير انستجرام، وهو ما نفس ما فعله آدم على صفحته أيضا.



ويشهد كازينو لبنان نهاية هذا الشهر العديد من الحفلات احتفالا بالعام الجديد و يبدأها عازف البيانو الأردني زيد ديراني والذى يحيى ثلاث حفلات دفعة واحدة أيام 14 و 15 و 16 من شهر ديسمبر الحالي ، وبعدها يحيى مروان خوري حفله الغنائي يوم 30 من نفس الشهر بمشاركة المطرب آدم، ويختتم هذه الحفلات المطرب ملحم زين والمؤلف الموسيقي غي مانوكيان باحيائهما حفلا يوم31 من ديسمبر الحالي.



تفاصيل خلاف مروان خوري مع ساموزين



وعلق الفنان مروان خوري ، على ما نشره الفنان سامو زين ، خلال الفترة الماضية بشأن أن هناك وجه تشابه بين أغنية الأول “يسلم اللي بيغار” ، وأغنيته " مش قادر.

وقال مروان خوري، فى تصريحات اثناء تواجده فى مؤتمر صحفي : معلقتش على الموضوع وقتها، بس كان خطأ كبير إنه اتقال بالشكل ده، اللي بيفهم في الموسيقى وبيسمع هيعرف إن مفيش التشابه الكبير ده، وحتى لو في تشابه مش هيكون مع أغنية قديمة زي أغنية مش قادر، وبقولها بكل احترام أنا مسمعتش الأغنية، ومش قصدي حاجة، بس فيه شيء اسمه توارد أفكار، والتوارد ممكن يحصل مع أي أغنية.

وتابع النجم مروان خوري: بيحصل توارد الأفكار لأن في الآخر إحنا بنشتغل ضمن جمل مألوفة، وقليل ما بنلاقي ملحن جه بجملة مختلفة تمامًا عن اللي اتقال قبله، وأنا منهم، يمكن يكون في تشابه، والتشابه لا يدعو إلى الاستغراب.