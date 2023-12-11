فى ذكرى وفاته .. 5 معلومات عن السيناريست محمود أبو زيد مؤلف فيلم الكيف

تحل اليوم ذكرى وفاة السيناريست محمود أبو زيد، مؤلف عددا من الأفلام الهامة فى تاريخ السينما المصرية على رأسها فيلم العار والكيف وأيضا جرى الوحوش للراحلين نور الشريف ومحمود عبد العزيز .



وتوفى السيناريست محمود أبو زيد يوم 11 من شهر ديسمبر عام 2016، بعد صراع طويل مع المرض.





نبذة عن الراحل محمود أبو زيد

محمود ابو زيد هو كاتب سيناريو مصري، ولد في مدينة القاهرة في عام 1941، وحصل على بكالوريس المعهد العالي للسينما عام 1966، وليسانس علم النفس والفلسفة من كلية اﻵداب.



وبدأ أبو زيد مسيرته الفنية من خلال كتابة السيناريو للسينما، من أبرز أفلامه بنات في الجامعة، العار، الكيف، جري الوحوش، البيضة والحجر، عتبة الستات.



معلومات عن الراحل محمود أبو زيد

ـ محمود أبو زيد لم يدرس سيناريو وقرر دراسة الإخراج فى معهد الفنون المسرحية

ـ تعلم الكتابة من خلال الدكتور عبد الرحيم الزرقاني الذى تبناه فنيا ودرس له فنون الكتابة

ـ تبرأ من أخر أفلامه والذى كان يحمل أسم بون سوراية لغادة عبد الرازق

ـ سبب تبرأ أبو زيد من فيلم بون سواريه أنه لم يشارك فى اختيار الأبطال، إضافة إلى رغبته في أن تجسد البطولة مجموعة أخرى من الفنانات على رأسهن إلهام شاهين وهالة صدقي.

ـ دخل فيلمه الشهير العار ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية

أشهر أعمال محمود أبو زيد

وقدم محمود أبو زيد مجموعة كبيرة من أشهر الأعمال السينمائية وعلى رأسها فيلم العار والكيف وجرى الوحوش والبيضة والحجر وديك البرابر.



كما قدم أيضا فيلم كيدهن عظيم وحمري جمري ولحظة ضعب وخدعتني امرأة وحب لا يري الشمس.