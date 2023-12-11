معارك عنيفة.. الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع 4 من جنوده في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 من القوات الإسرائيلية في المعارك الدائرة في قطاع غزة صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إنه تم مقتل 4 ضباط وجنود خلال المعارك البرية داخل غزة، كما أصيب جنديا احتياط افي الكتيبة 8111، بجروح خطيرة.

وأمس الأحد، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة.

وأكد هاجاري مقتل الملازم أول نيثانيل مناحيم إيتان، بعد إصابته بجروح خطيرة في القتال في شمال غزة يوم الجمعة، لافتا إلى أنه أصيب في عبوة ناسفة في قطاع غزة، وكان قد خدم في فريق الإنقاذ التابع للقوات الجوية في الوحدة 669 بجيش الاحتلال.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف 22 ألف هدف في قطاع غزة جوا وبحرا وبرا منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه منذ استئناف الأعمال القتالية، هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 3,500 هدف في قطاع غزة، جوا وبحرا وبرا.