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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل بـ رفح بقطاع غزة

غزة
غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، باستشهاد استشهد 11 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة استشهد 6 مواطنين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.

واستشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.

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