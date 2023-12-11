مجز.رة جديدة.. مصرع 22 شخص في مخيم المغازي في غزة بقصف إسرائيلي

أفاد تلفزيون فلسطين، اليوم الإثنين، أنه تم مقتل 22 موطنا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 297 فلسطينيا وإصابة 550 آخرين في الـ24 ساعة الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت اليوم الأحد، استشهاد 18 ألف فلسطيني، وإصابة 49500 آخرين في القطاع، منذ 7 أكتوبر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف 22 ألف هدف في قطاع غزة جوا وبحرا وبرا منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه “منذ استئناف الأعمال القتالية، هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 3,500 هدف في قطاع غزة، جوا وبحرا وبرا”.