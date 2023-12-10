عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت يوم الثلاثاء على مطلب لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تصوت الثلاثاء على مطلب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قال في وقت سابق من اليوم الأحد، إن إسرائيل تفتح الباب أمام إجبار سكان قطاع غزة على الرحيل جماعيا.

وقال لازاريني، في تصريحات صحفية، إن هناك أزمة إنسانية تتفاقم في غزة، ما أسفر بدوره عن تجمع المدنيين الفارين من القتال قرب الحدود في الشمال والجنوب.

وأكد المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة وعدة دول، من بينها الولايات المتحدة، رفضت بشدة فكرة نزوح سكان غزة قسرًا من القطاع، ورأى أن الدمار الواسع النطاق في شمال قطاع غزة، والنزوح الناتج عنه يُعتبران “مرحلة أولى في هذا السيناريو”.

بدورها، وصفت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، قطاع غزة الفلسطيني، بأنه "أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل حيث يقتل ويصاب العشرات كل يوم"، مؤكدة أن "النظام الإنساني ينهار".

بسبب إسرائيل.. سيناتور أمريكي يهدد الأمين العام للأمم المتحدة

مؤسس أصوات الأطباء في غزة تؤكد اعتقال إسرائيل الجماعي للدكاترة

وقالت، في بيان نشرته المنظمة، إن "أحياءً بأكملها، حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، دون حياة فيها".

وأضافت المسؤولة أن المنظمة والجهات الإنسانية الأخرى "ظلت تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع"، مشيرة إلى أن فريق المنظمة التقى على الأرض أطفالاً فقدوا أطرافهم، وأصيبوا بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم.

الجمعية العامة للأمم المتحدة غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

موضوعات متعلقة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

تصادم قطارين في إيطاليا يسقط 17 مصابا على الأقل

ردا على الإيقاد.. الخارجية السودانية تكشف شروط البرهان للقاء حميدتي

اجتماع مهم في البيت الأبيض.. الرئيس الأمريكي يدعو زيلينسكي لزيارة أمريكا

إدارة بايدن تضع خطة للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

انفجارات عنيفة تهز دمشق.. والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

بسبب إسرائيل.. سيناتور أمريكي يهدد الأمين العام للأمم المتحدة

واشنطن ستحرق دميتها.. أمريكا تستعد للتخلي عن أوكرانيا في حربها مع روسيا

ترشيحاتنا

اليوم الأول| القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية وغلق التصويت في التاسعة مساء

ضربة جديدة لـ أحمد عبد القادر بعد استبعاده من مونديال الأندية

بسعر مناسب جدًا.. أقوى وأرخص موبايل سامسونج في 2023

أخبار الفن| أول رد من شيري عادل على أنباء انفصالها عن طارق صبري.. وعزاء شقيق أحمد حلمي

رئيس نادي قضاة الإسكندرية يشارك بفخر في انتخابات الرئاسة 2024

هيئة الاستعلامات: إجماع إعلامي عالمي على سلامة وانتظام الانتخابات في يومها الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتزا في المنزل

أولها عربية.. مفاجآت عن تطورات أغنى 25 عائلة في العالم

بحب السيسي.. ناخبة سبعينية تتحدى مرضها للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024|فيديو

أغلقت فتحتي الصدر والساق.. أحلام تثير الجدل بفستان من زهير مراد

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ