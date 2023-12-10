عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونيسف: لا خطة لسحب موظفينا من غزة رغم خطورة الوضع

اليونيسف
اليونيسف

قال نائب المدير التنفيذي لليونيسف للشؤون الإنسانية والعمليات، إدوارد شيبان، اليوم الأحد، إن الأمم المتحدة واليونيسف ليس لديهما أي خطط لسحب موظفيهما المحليين والأجانب من قطاع غزة، على الرغم من خطورة الوضع بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف شيبان، خلال جلسة نقاشية بالدوحة: "أريد أن أؤكد أن الأمم المتحدة واليونيسيف لا تنويان سحب موظفيهما من قطاع غزة، بما في ذلك الموظفين الأجانب. وعلى الرغم من الوضع الخطير، لا يزال هناك 40 موظفا دوليا، فضلا عن الآلاف من الموظفين المحليين، في قطاع غزة.. إننا نبذل جهودًا كل يوم لإنقاذ حياة الأطفال والمدنيين".

وأوضح شيبان، أن “وكالات الأمم المتحدة اضطرت إلى نقل موظفيها من الشمال إلى الجنوب من قطاع غزة، على الرغم من أنه لا يزال هناك سكان مدنيون في الشمال يعيشون في وضع صعب للغاية، لأنه  تقع على عاتقهم مسؤولية الاهتمام بإنقاذ حياة الموظفين".

أطباء بلا حدود تتهم جيش الاحتلال بتعمد استهداف قوافل الإجلاء في غزة

نيوزيلندا فوق صفيح ساخن.. الحكومة المحافظة تخطط للتراجع عن الإصلاحات الحقوقية| تقرير

وأضاف: "لا يمكننا أن نطلب من موظفينا مواجهة الرصاص. لو لم ننقلهم إلى خان يونس، ربما لم يكونوا على قيد الحياة الآن لأن مجمع الأمم المتحدة في الشمال دمره القصف الإسرائيلي مرتين".

اليونيسف غزة الأمم المتحدة القصف الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

موضوعات متعلقة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

تصادم قطارين في إيطاليا يسقط 17 مصابا على الأقل

ردا على الإيقاد.. الخارجية السودانية تكشف شروط البرهان للقاء حميدتي

اجتماع مهم في البيت الأبيض.. الرئيس الأمريكي يدعو زيلينسكي لزيارة أمريكا

إدارة بايدن تضع خطة للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

انفجارات عنيفة تهز دمشق.. والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

بسبب إسرائيل.. سيناتور أمريكي يهدد الأمين العام للأمم المتحدة

واشنطن ستحرق دميتها.. أمريكا تستعد للتخلي عن أوكرانيا في حربها مع روسيا

ترشيحاتنا

اليوم الأول| القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية وغلق التصويت في التاسعة مساء

ضربة جديدة لـ أحمد عبد القادر بعد استبعاده من مونديال الأندية

بسعر مناسب جدًا.. أقوى وأرخص موبايل سامسونج في 2023

أخبار الفن| أول رد من شيري عادل على أنباء انفصالها عن طارق صبري.. وعزاء شقيق أحمد حلمي

رئيس نادي قضاة الإسكندرية يشارك بفخر في انتخابات الرئاسة 2024

هيئة الاستعلامات: إجماع إعلامي عالمي على سلامة وانتظام الانتخابات في يومها الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتزا في المنزل

أولها عربية.. مفاجآت عن تطورات أغنى 25 عائلة في العالم

بحب السيسي.. ناخبة سبعينية تتحدى مرضها للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024|فيديو

أغلقت فتحتي الصدر والساق.. أحلام تثير الجدل بفستان من زهير مراد

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ