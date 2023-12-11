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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلن اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفلبين

الصين
الصين

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها تقدمت بتمثيلات رسمية واحتجاج قوي ضد مانيلا بسبب سفينة فلبينية "تصر على الاندفاع إلى" المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصيني، ماو نينج، اليوم الاثنين.

وصفت الفلبين تصرفات السفن الصينية ضد قواربها التي تقوم بمهام إعادة الإمداد في بحر الصين الجنوبي خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها "تصعيد خطير".

استدعت الفلبين السفير الصيني لديها، اليوم الإثنين، بعد يومين من الاحتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية، تيريسيتا دازا، في تصريح صحفي، إنه تم تقديم احتجاجات دبلوماسية، كما استُدعي السفير الصيني.

كما أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوسجونيور على استمرار بلاده في الدفاع عن حقوقها البحرية في المنطقة.

ونشر ماركوس على X، الذي كان يُعرف سابقًا باسم تويتر، رسالة قوية قال فيها: “لا نزال ثابتين”.

ووصف ماركوس الهجمات التي شنها خفر السواحل الصيني وميليشياتهم البحرية الصينية على السفن والأفراد الفلبينيين خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها “عدوانية واستفزازية”، وقال إنها “زادت من عزيمتنا على حماية سيادتنا وحقوقنا في بحر الفلبين الغربي”.

وبالأمس، اتهم مسؤول في خفر السواحل الفلبيني، يوم الأحد، الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل ،جاي تاريلا، على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن خفر السواحل الصيني "أطلق مدافع مياه» على سفينتي إعادة إمداد تابعتين له في بحر الصين الجنوبي صباح اليوم الأحد".

وأضاف أن واحدة منهما تعرضت "لضرر بالغ في المحرك".

والاسبوع الماضي، أعلن حرس السواحل الفلبيني، رصد "وجودا غير قانوني" لأكثر من 135 زورقا تابعا لمجموعة مسلحة بحرية صينية في منطقة شعاب ببحر الصين الجنوبي.

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