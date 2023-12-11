كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن الدول الغربية تناقش بشكل متزايد استبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الاستخبارات الخارجية الروسية إن الحاجة إلى استبدال زيلينسكي هي موضوع تتم مناقشته بشكل متزايد من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الدول الغربية.

وأرجعت أسباب ذلك هي "الوقاحة اللامتناهية" لزيلينسكي وفقدان القدرة على المناورة في الصراع مع روسيا.

ومن بين خلفاء زيلينسكي المحتملين، تدرس بروكسل قائد الجيش الأوكراني فاليزي زالوجني، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، ورئيس مكتبه أندريه إيرماك، والمستشار السابق لمكتب الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، وعمدة كييف فيتالى كليتشكو.

قائد القوات المسلحة منافس مهم لـ زيلينسكي

يذكر أن رئيس معهد أبحاث "بنتا" في كييف، فلاديمير فيسينكو، قال في وقت سابق، إن إقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني من منصبه محفوفة بعواقب وخيمة على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال الخبير الأوكراني إن "زالوجني هو ثاني أكثر الأشخاص شعبية في أوكرانيا، ويعتبره مكتب الرئيس منافسا محتملا.. والآن، يبدو أنهم يريدون إلقاء اللوم على زالوجني في جميع المشاكل على الجبهة".

وشدد فيسينكو على أن إقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي يحظى بتأييد الجيش والمجتمع، سيضعف موقف زيلينسكي.

وأضاف: “لهذا السبب، فإن إقالة زالوجني ستؤدي إلى "ضربة قوية" للرئيس الأوكراني”.