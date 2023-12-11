امتدادا لأمس |برلماني: اليوم يشهد إقبالا كثيفا من كل الفئات بانتخابات الرئاسة

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن اليوم يعد امتدادًا لأمس من حيث الإقبال الكثيف من قبل كافة فئات الشعب المصري، متابعًا أن اللجان التزمت بالفتح في ميعادها بجانب عدم وجود أية مشكلات أو سلبيات مؤثرة على سريان العملية الانتخابية.



وأضاف “خليل” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية سي بي سي، أن اليوم يشهد أعدادًا كبيرة مباشرة للغاية، معقبًا: “قد تكون مثل الأمس أو أكثر”، لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة لافتة من قبل السيدات والشباب.



وأكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسهيلات وتمهيدات من أجل توفير المشاركة لقادرون باختلاف، لافتًا إلى أن ما حدث الأمس واليوم يؤكد تكاتف الجميع من قبل كافة الجهات المعنية من أجل إتمام العملية الانتخابية.