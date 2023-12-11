عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

امتدادا لأمس |برلماني: اليوم يشهد إقبالا كثيفا من كل الفئات بانتخابات الرئاسة

أرشيفية
أرشيفية

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن اليوم يعد امتدادًا لأمس من حيث الإقبال الكثيف من قبل كافة فئات الشعب المصري، متابعًا أن اللجان التزمت بالفتح في ميعادها بجانب عدم وجود أية مشكلات أو سلبيات مؤثرة على سريان العملية الانتخابية.
 

txt

حصاد اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024.. باحث يرصد التفاصيل

txt

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: الانتخابات تشهد مشاركة مميزة من الشباب

وأضاف “خليل” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية سي بي سي، أن اليوم يشهد أعدادًا كبيرة مباشرة للغاية، معقبًا: “قد تكون مثل الأمس أو أكثر”، لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة لافتة من قبل السيدات والشباب.

وأكد  النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسهيلات وتمهيدات من أجل توفير المشاركة لقادرون باختلاف، لافتًا إلى أن ما حدث الأمس واليوم يؤكد تكاتف الجميع من قبل كافة الجهات المعنية من أجل إتمام العملية الانتخابية.

الشعب المصري الانتخابات الانتخابات الرئاسية مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات رئاسة مصر الانتخابات الرئاسية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

ترشيحاتنا

توافد كثيف على لجان الزاوية الحمراء والشرابية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة علي رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

إقبال كثيف.. أخر تطورات العملية الانتخابية في القليوبية وبورسعيد والغربية|فيديو

أبو العينين عن المشاركة الانتخابية: النتائج محل إعجاب العالم بالكامل

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية موسعة لمواجهة التغريب

رئيس النواب اللبناني: "غضب الله" سينزل على إسرائيل إن شنت الحرب علينا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

لا تتناولها أبدا.. صورة لقطعة في البانية تخلصي منها فورا

كليوباترا.. سولاف فواخرجي بـ الزي الفرعوني في أحدث ظهور لها

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

فيديو

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ