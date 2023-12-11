حصاد اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024.. باحث يرصد التفاصيل

رصد مصطفى عبداللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حصاد اليوم الأول لـ الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن الوضع كان مستقرًا وهادئًا أمس سواء داخل أو خارج اللجان، حيث لم يتم رصد فقد لأية من المقومات الأساسية داخل اللجان الانتخابية.



وأضاف “عبداللاه”، خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية دي إم سي، أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها وهي مجهزة بكافة أركان العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن جهاز لشرطة كان له دورًا كبيرًا تنظيم الصفوف وعملية التأمين.



وتابع أنه يعتقد أن المشهد الانتخابي الذي شهده اليوم الأول سيظل مستمرًا على مدار اليوم وغدً أيضًا، وأنه لم يتم رصد أية ملاحظات من شأنه التأثير على سير العملية الانتخابية، حيث يتم التعامل مع أية ملاحطات بشكل فوري من قبل الهيئة القاضئية الموجودة داخل اللجان.