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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: توافد كثيف للناخبين بالمراكز والقرى في المحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية داخل غرفة العمليات

   تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فعاليات انطلاق اليوم الثاني لسير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 مع المحافظين، وذلك عبر غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطمأن وزير التنمية المحلية من المحافظين عبر اتصالات من خلال الشبكة الوطنية للسلامة من خلال البث المباشر والتواصل عبر خاصية الفيديو على انتظام سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات وتوافد الناخبين من جميع القرى والمدن والمراكز والأحياء على اللجان الانتخابية الخاصة بهم منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وأشار المحافظون خلال تواصلهم مع اللواء هشام آمنة الى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد وإقبال كثيف من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية استمرار المتابعة من المحافظين لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت في اليوم الثاني، والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وتذليل أى عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق للمحافظات وكذا تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم ، ووجه آمنة  بتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين من مختلف الأعمار في الإدلاء بأصواتهم، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

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