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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي للترجمة يقيم احتفالية مئوية فوز الشاعر و.ب.ييتس بجائزة نوبل للأدب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي احتفالية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على فوز الشاعر الكبير و .ب.ييتس بجائزة نوبل للأدب، تأتي الاحتفالية أيضاً للاعلان عن نتيجة النسخة الثامنة من كشاف المترجمين والتي تم تخصيصها لترجمة المحاضرة التي ألقاها ييتس في حفل تسلمه جائزة نوبل للأدب.

‎ تعقد الاحتفالية بالتعاون مع سفارة أيرلندا وبحضور سفيرة أيرلندا بالقاهرة نولا اوبراين وذلك في تمام الخامسة من مساء الأحد ١٧ ديسمبر الجاري بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة.


يشارك في الاحتفالية كلٍ من : الدكتور مصطفى رياض،الدكتورة آمال مظهر، الدكتورة سمر عبد السلام والدكتورة نجوى إبراهيم.
ويليام بتلر ييتس (13 يونيو 1865-28يناير1939 )شاعر وكاتب مسرحي أيرلندي، يعتبر  واحدًا من أعظم مؤلفي اللغة الانجليزية خلال القرن العشرين.
ساهم ييتس في إحياء الثقافة الأيرلندية  وشارك في تأسيس جمعية المسرح الوطني الأيرلندي كما خاض غمار المجال السياسي وتولي منصب عضو في محلس الشيوخ لمدة ست سنوات.
حاز على جائزة نوبل في الاّداب في العام 1923ووفقاً لما ورد في الموقع الرسمي لجائزة نوبل ، جرى اختيار ييتس نظير "شعره الذي لطالما كان مصدراً للإلهام ، ومعبراً بصور فنية راقية عن روح أمة بأكملها".

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي مرور ١٠٠ عام ب ييتس بجائزة نوبل للأدب كشاف المترجمين

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