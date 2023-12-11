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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فلنصبر ولنحتسب.. ريهام عبدالغفور تشكر هؤلاء بعد وفاة والدها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور الشكر لكل من تقدم لها بالعزاء، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

وقالت ريهام عبدالغفور: إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلنصبر ولنحتسب، شكراً لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها و كذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، شكر الله سعيكم وعظم أجركم، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبى".

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نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ترثى فيه والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

وقالت ريهام عبد الغفور: أدعيلك بإيه يا حبيبي .. أدعيلك بالرحمة ؟! طب ما إنت كنت الرحمة .. أدعيلك بالخير ؟! طب ما إنت كل الخير .. قلبي إتكسر.. وضهري إتكسر .. وروحي إتكسرت.. الله يرحمك يا حبيبي.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

وكان قد توفي أشرف عبد الغفور، بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي .

وكانت زوجة أشرف عبد الغفور، برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زياد التخصصي إلا أن الفنان توفي.

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